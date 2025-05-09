 

Мнение: Ни люди-крысы, ни потребители не понимают капитализм

09.05.2025, 21:10, Разное
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В «Школе Капитализма» (ссылка) я рассказываю про типы китайских бездельников — там есть люди-крысы, которые хитро «лежат плашмя», и есть обессилевшие бедолаги, которые «лежат как Гэ Ю», то есть как на прикреплённой к посту картинке.

Напомню, сильнее всех на Западе ненавидят не негров и даже не лендлордов, как может показаться со стороны, а тех, кто применяет методику Т.П.Р.У. (она же F.I.R.E.), то есть откладывает больше половины зарплаты ежемесячно себе в накопления. Пока обыватели теряют силы в крысиных бегах (хе-хе, снова крысы), тпрушники быстро покупают себе квартиры или дома, а потом поднимаются по социальной лестнице на уровень выше, на ступень «мне больше не надо работать, чтобы оплачивать свои счета».

Зависть и неприязнь к тпрушникам приводит к путанице: тех, кто добровольно экономит, чтобы разбогатеть, обыватели смешивают с теми, кто вынужден экономить, так как не хочет или не может нормально работать. Ругают тпрушников, но в качестве неприглядной иллюстрации показывают на бездельников, то есть на людей-крыс или на тех, кто «лежит как Гэ Ю». Ошибочная идея такая: тот, кто экономит — бомж, бедняк, добровольный нищеброд. Это приятная ошибка, так как она позволяет обывателям не испытывать боли, объективно сравнивая себя с теми, кто копит деньги. В реальности ситуация обратная — тпрушники значительно богаче потребителей, так как распоряжаются деньгами с умом. Иерархия такая:

1. Адепты Т.П.Р.У. богаче всех.
2. Обыватели много работают и много потребляют.
3. Люди-крысы бедны, так как ленивы.
4. «Лежащие как Гэ Ю» бедны, так как обессилели и «не вывозят».

Забавно, что и люди-крысы тоже ошибаются, так как некоторые из них подводят под свою выбранную бедность идеологическую базу — дескать, «мы против потребления, против капитализма». Однако капитализм не имеет отношения к идее «потребляй в кредит». Главная идея капитализма — заработай кучу денег и заставь её работать на себя. Стандартная потребительская идея — возьми в долг кучу денег, а потом стань её рабом — это капитализм со знаком минус, то есть нечто прямо противоположное капитализму.

Источник: Место для дискуссий


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