Мнение «аналитика»: О боге войны… Из какого огня добывалась Победа?

Не будем забывать, что к тому дню, 80-летие которого настало сегодня, «страна огромная» шла долгие 1418 дней и ночей. И основную тяжесть этого пути вынесли на своих плечах, оплатили своими жизнями простые русские мужики. Их всю войну в рядах Красной Армии было две трети, а то и чуть больше. Одним из них был мой дед.

Он родился ещё в позапрошлом веке, прошёл три войны, из них — две мировых. Нам повезло встретиться в тех возрастах, когда он ещё мог своим ходом добраться на перекладных до Москву из своей деревушки под Смоленском, а я уже был способен слушать и понимать.

Впрочем, и Первую мировую, — дед по старинке называл её «Империалистической», — и Гражданскую зацепил он только краешком. А вот Великую Отечественную прошёл почти всю. Был призван по мобилизации на 16-й её день, а Победу встретил уже на чешской земле.

Сегодня я снова беру в руки дедовы награды — ношение-переношеные, с потёртыми и выцветшими лентами, — и вспоминаю… Нет, не его рассказы: о войне он, как и большинство фронтовиков, вспоминать не любил. Вспоминаю лаконичные строки из наградных листов, найденных в архивах уже через много после его смерти.

Вот медаль «За боевые заслуги». Зима 1942 года. Ленинградский фронт. Мой дед к тому времени уже прошёл долгий путь от Смоленска, где его полк попал в окружение, но он с группой бойцов сумел выбраться к своим, причём с документами и оружием в руках. Затем был фильтрационный лагерь, допросы особистов, а потом курсы связистов. И вот он по снегу ползёт под обстрелом противника с винтовкой на плече и катушкой за спиной восстанавливать связь.

Это всегда был рейд в неизвестность. Поди, разберись из блиндажа, что случилось: то ли осколок перебил провод, то ли диверсант перерезал, а то ли уже прорвался враг, и тогда… Но тот день был особенным. Готовясь к наступлению, немцы вели яростный обстрел наших позиций. И дед, как сказано в наградном листе, «под непрерывным огнём противника проделал 38 сростков, восстановив связь со штабом». 38 раз осколки и разрывы перебивали тонкий медный провод, и 38 раз дед находил эти разрывы и снова вручную скручивал провода, несмотря на грохот снарядов и свист мин.

Был тяжело ранен. Потерял много крови. Но всё же сумел вернуться. А немецкий штурм был отбит — в том числе благодаря вовремя заработавшей связи. Уже в госпитале он получил свою награду.

Восстановление было тяжёлым: осколок впился в кость. А после госпиталя деда откомандировали в артиллерийское училище. Там он получил погоны сержанта и должность командира 45-мм противотанкового орудия. Вот примерно такого, как на заглавном фото. После чего вернулся на фронт.

Шёл уже 1944 год. Советские войска наступали. Пушки-«сорокопятки» широко использовались в огневой поддержке на переднем крае. Сначала они обрабатывали окопы противника с закрытых позиций, а потом… Потом, если была необходимость, выкатывались на открытые и били прямой наводкой по вражеским огневым точкам.

И каждый такой выход — снова дуэль со смертью. Дальность прямого выстрела у «сорокопятки» менее километра. А то и с 500 метров приходилось стрелять. Естественно, завидев орудие на такой дистанции, противник сосредотачивал на нём основной огонь. У расчёта же из всей защиты — только каски да тонкий стальной щиток, прикрывавший в первую очередь наводчика и заряжающего. Командиру же орудия то и дело приходилось выглядывать наружу, чтобы корректировать огонь.

В одном из таких боёв орудийный расчёт под командованием деда сумел подавить одну за другой сразу три хорошо укреплённых огневых точки, чем обеспечил успех наступления. Орден Славы III степени — награда за эту маленькую победу. Из таких вот и складывалась одна большая, общая…

Сейчас эта серебряная звезда с надписью «СЛАВА» в моих руках, и кажется, оранжево-чёрная лента на её пятиугольной колодке сих пор пахнет порохом.

Орден дед тоже получил в госпитале. Но второе ранение было более лёгким. И в 1945-м он снова вернулся в часть. Его однополчане уже вели бои за Силезию, наступали на Нейсе, а в начале мая получили приказ выдвигаться в направлении Праги. Но до неё полк, в котором воевал мой дед, дойти не успел. И его третья награда, золотистый латунный диск с профилем Сталина, «За победу над Германией». Её дед тоже надевал по особым случаям.

А вот «юбилейные» медали он не жаловал. Они так и остались новенькими, не ношеными. Не та у них цена…

1402 дня той страшной войны. Два ранения. Три награды.

Неужели кто-то всерьёз хочет такое «повторить»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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