 

Российским суворовцам откроют двери в IT-вузы без экзаменов

09.05.2025, 19:33, Разное
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Выпускники российских суворовских военных училищ получат возможность поступать в ведущие IT-вузы страны без сдачи вступительных экзаменов – соответствующее решение было принято межведомственной правительственной комиссией.

– Мы уверены, что суворовцы обладают всеми необходимыми качествами для успешной карьеры в сфере информационных технологий, – комментируют инициативу в Минпросвещения. — Дисциплина, ответственность, субординация — все эти навыки, полученные в ходе военной подготовки, позволяют суворовцам немедленно приступить к созданию цифровых продуктов, не имеющих аналогов в мире.

Новая программа предполагает, что суворовцы, успешно окончившие училище, смогут поступить на бюджетные места в такие вузы, как МФТИ, МГУ и ВШЭ. При этом в процессе обучения им предложат изучать специализированные дисциплины, такие как «военная криптография», «тактическое программирование» и «стратегическое использование ботнетов». Выпускники будут в директивном порядке назначены элитой российской IT-индустрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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