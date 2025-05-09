Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследование геномов помогает не только уточнить происхождение населения, но и раскрыть многие загадки прошлого. Особенно преуспели в этом европейцы, которые за последнее десятилетия буквально переписали историю Евразии.

Не удивительно, что отдельные страны тоже стремятся понять, откуда их народы. Так, несколько лет назад генетики во главе с Эвелиной Алтена из Медицинского центра Лейденского университета (Нидерланды) провели анализ ДНК населения страны, который показал, что гаплогруппы Y-хромосом, в отличие от митохондриальной ДНК, тяготеют к определенным географическим регионам.

Ученые предположили, что имела место длительная патрилокальность. Так называют традицию, когда мужчины остаются жить там, где родились, а женщины, наоборот, выйдя замуж, отправляются в другие регионы.

На карте отмечены места, откуда взяты образцы, размер датасета и время распространения / © Eveline Altena at al., Archaeol Anthropol Sci 17, 116 (2025)

Чтобы проверить эту гипотезу, Алтена с коллегами обратилась к древней ДНК. Они собрали геномы 380 человек из 13 регионов страны, возраст которых охватывает период с 500 до 1850 года нашей эры. Статья об этом опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

В ранние Средние века началось формирование современной Европы, в том числе Голландии. Вслед за падением Римской империи страна пришла в упадок, население сократилось. Так что вряд ли все особенности ДНК современных голландцев можно объяснить теми временами, но какие-то черты должны были сохраниться, обусловленные, например, великим переселением народов, освоением земли, урбанизаций.

Ученые выделили все ДНК из зубов и определили 42 гаплогруппы на основании 44 однонуклеотидных полиморфизмов. Из всех образцов надежно определить гаплогруппу удалось для 348 индивидов, а подтвердить возраст радиоуглеродным методом — для 308. Для сравнения использовали генетические данные 2085 современных нидерландских мужчин.

Частота гаплогрупп на исторический период в ограниченном наборе данных (a), общем наборе данных (b) и выборочном наборе данных (c) / © Eveline Altena at al., Archaeol Anthropol Sci 17, 116 (2025

В исторических наборах данных на всем протяжении проследили 26 гаплогрупп. Чаще всего встречались гаплогруппа I (гаплотипы не удалось определить), R1b-U106 и R1b-L48. Они же самые распространенные и сегодня. То есть варианты современных гаплогрупп Нидерландов присутствуют уже в раннем Средневековье.

Авторы отметили сильное различие образцов из разных исторических периодов, вплоть до того, что между современной мужской популяцией и поздним Средневековьем, а также ранней современностью отсутствует преемственность. Но если взять определенные географические регионы, то она сохраняется. В целом нельзя отрицать преемственность популяций, но и полное их сохранение пока тоже не доказано. Ученые объяснили это генетическим дрейфом, то есть случайным изменением генов.

Анализ ДНК показал «генетическую историю» Древнего Рима

Генетики впервые проследили историю жителей Рима от эпохи охотников и собирателей до распада древней империи.

naked-science.ru

Из общей массы выбивался набор Y-хромосом из Эйндховена. В нем обнаружили высокую частоту гаплогруппы T-M70 начиная с 1200 года. В других местах в прошлом этой линии не нашлось, а сейчас она редка. Авторы предположили, что гаплогруппа появилась с приходом еврейской диаспоры, которую мог привлечь в город новый рынок.

Свежие генетические данные о средневековом населении севера Европы помогли объяснить распространенность гаплогруппы R1b-U106. Скорее всего, это последствие миграции из Англии в ранние Средние века, а вот линию I1 принесли, вероятно, из северной Германии или скандинавских стран.