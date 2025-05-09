 

Новый папа римский в Truth Social пообещал за 100 дней «ВЕРНУТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ» и разобраться с раскольниками в лице православной церкви

09.05.2025, 15:33, Разное
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Новый папа римский заявил, что в течение 100 дней «разберётся» с раскольниками (православной церковью) и вернёт Ватикану былые процветание и власть – об этом он написал в соцсети Truth Social.

– Я обещаю, что через 100 дней вы не узнаете это место! Это будет сложная работа, но чёрт побери, мы справимся! Я ВЕРНУ ВАТИКАНУ ПРОЦВЕТАНИЕ, Я ЗАСТАВЛЮ ВСЕХ С НИМ СЧИТАТЬСЯ!!! – написал он.

Первым же указом папа римский (Лев XIV – Роберт Фрэнсис Превост) объявил о прекращении любых контактов с раскольническими движениями и введении 9999% пошлин на поставки любой ватиканской промышленной продукции в Константинополь. Позже, по его словам, он предложит православной церкви «хорошую сделку» по её возвращению под контроль Ватикана.

– Пусть этот бородатый парень (патриарх Константинопольский – прим.) приедет ко мне и слушает меня очень внимательно, потому что я не буду повторять дважды. Это будет хорошая сделка, это будет справедливая сделка, и они должны радоваться, что ВАТИКАН делает им такое предложение. Клянусь богом, такое бывает только один раз!!! – добавил руководитель католической церкви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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