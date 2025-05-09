 

Мнение: Как учитель из Брянска может выйти на пенсию в 26 лет

09.05.2025, 14:50, Разное
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В комментариях пишут, что каждый учитель может приехать в Москву, чтобы получать зарплату от 180 тысяч рублей. Учителей в Москве не хватает, школам очень нужны адекватные кадры. Большой дефицит математиков, физиков и информатиков, однако педагоги других направлений также могут рассчитывать на моментальное трудоустройство (ссылка).

Теперь считаем. Молодая пара учителей из Брянска приезжает в Москву сразу после педколледжа и устраивается учителями на вышеупомянутые 180 тысяч: в одну школу, чтобы было веселее. Цифры реальные, так как московские школы обязаны выкладывать данные по зарплатам в интернет, да и мои знакомые учителя из Москвы тоже подтверждают, что зарплаты у них хорошие.

Предположим, что наша пара из Брянска живёт на 80 тысяч в месяц, а оставшиеся 280 тысяч откладывает. Получается 3,3 млн рублей в год, то есть 20 млн рублей за 6 лет. Через 6 лет пара возвращается в Брянск и покупает там на эти 20 млн рублей 10 квартир под сдачу. Дальше можно размножаться, работать в школе «для души», писать книги или изобретать новые модели велосипедов. Денег от сдачи квартир в аренду хватит, чтобы базовые денежные потребности молодой семьи были закрыты.

А теперь расскажите мне, что Россия не является страной возможностей, и что в какой-нибудь другой стране (например, в СССР) пара педагогов из провинции тоже может или могла начать с нуля, чтобы с гарантией выйти на пенсию в 26 лет.

PS. Покупка квартир под сдачу — вероятно, не самая выгодная инвестиция из возможных. Я употребил в посте именно этот пример только потому, что он прост, понятен и «железобетонен», в прямом смысле этого слова.

Источник: Место для дискуссий


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