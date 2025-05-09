 

Гурбангулы Бердымухамедов лично починил ракетный комплекс, вышедший из строя на репетиции парада

09.05.2025, 13:33, Разное
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Председатель Верховного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов собственноручно отремонтировал ракетный комплекс, сломавшийся во время генеральной репетиции парада Победы в Ашхабаде.

Инцидент произошёл на глазах у многочисленных военнослужащих и журналистов.

– В столь ответственный момент уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич не растерялся и, отложив в сторону все протокольные обязанности, лично приступил к устранению неполадок. Обладая глубокими познаниями в области машиностроения и опираясь на мудрые наставления из своей новой книги о туркменском оружии, Аркадаг быстро выявил причину поломки и блестяще её устранил, — сообщает государственное телевидение Туркменистана.

По словам очевидцев, Гурбангулы Бердымухамедов в элегантном белом костюме и с золотым гаечным ключом в руках ловко устранил неполадку в сложной системе наведения ракеты. После чего, по личному указанию президента, ракетный комплекс произвёл залп в воздух, нарисовав в небе гигантский портрет Аркадага, вызвав бурные аплодисменты у собравшихся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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