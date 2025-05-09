 

Это наша история: в станице Кущёвской воссоздадут музей Цапков

09.05.2025, 11:33, Разное
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В станице Кущёвской Краснодарского края готовятся к открытию первого в России музея организованной преступности имени Цапка.

По словам инициаторов, экспозиция позволит «бережно сохранить историческую память» о традициях рэкета, вымогательства и массовых захватов, которыми так прославилась станица в начале XXI века.

Посетителей музея встретит интерактивная экспозиция: «Уголок рэкетира» с коллекцией бейсбольных бит и металлических прутьев, «Зал коррупции» с подлинными протоколами о дружбе с местной полицией, а также фотозона «Селфи с прокурорским» – в память о тесных связях бандитов с районной элитой. Для самых маленьких гостей предусмотрена детская комната «Юный рейдер», где можно попробовать отжать бизнес у плюшевого фермера.

Особой гордостью музея станет реконструкция знаменитого «параллельного государства» Цапков с мастер-классами по эффективному управлению станицей, а также лекторий «Как не стать потерпевшим: уроки выживания в Кущёвке». В сувенирной лавке можно будет приобрести эксклюзивные наборы: «Плати и живи», «Кубанский прокурор» и «Грабь как Цапок».

Организаторы обещают, что музей станет новой визитной карточкой Кущёвской, а экскурсии по «тропе страха» войдут в список обязательных для школьников и чиновников региона.

– Вы ни в коем случае не подумайте, что мы таким образом героизируем криминал, но это наша история и все должны её знать. А легально полученные доходы пойдут в бюджет Кущёвской, – пояснил станичный глава Виктор Покотилов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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