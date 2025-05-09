Мнение: Почему русская армия сильнее американской

С Днём Победы, дорогие друзья! Самое время вспомнить, что даже на Западе, где нас недолюбливают, ставят русскую армию на второе место по силе в мире, сразу после США. Обычно западные эксперты ссылаются на рейтинг Глобал Файр Пауэр, как на основной источник сравнений военных сил (ссылка). На третьем месте там Китай, на четвёртом — Индия. На пятом — Южная Корея, что много говорит о симпатиях составителей рейтинга.

Армия США не очень велика — Рейтер признаёт, что русская армия даже чисто арифметически больше (ссылка). Предполагаемая мощь США основана на технологиях, причём не на ядерном оружии, по которому у России преимущество, а на авианосных флотах. На том самом легендарном «Шестом Флоте», который так часто упоминает господин Щаранский.

Проблема в том, что русские «Кинжал», «Циркон» и «Авангард» уже летают со скоростью 8-12 мах, пробивают любую противоракетную оборону и превращают авианосцы — основу глобальной силы США — в плавучие мишени. Вот свежая статья на профильном американском портале Таск-энд-Пёрпоуc (ссылка). Там авторы боятся китайцев, но суть та же — сколько-нибудь надёжного способа защититься от гиперзвука у США нет.

Если «сердце» американской армии может быть выбито первой волной удара, в потенциальном конфликте у США остаётся не так уж много козырей. У России, в свою очередь, есть боеспособный гиперзвук, крупнейшие в Европе и лучше всех подготовленные в мире сухопутные силы, глубоко эшелонированная противовоздушная и противоракетная оборона, а также, разумеется, ядерный щит.

Всё вышесказанное не означает, что мы собираемся воевать с США (мы не собираемся). Однако эти факты объясняют, почему недавно в ответ на возмущение репортёра новыми территориями у России Дональд Трамп раздражённо выдохнул: «А вы попробуйте вернуть их обратно!».