 

Петиция «За Рунет без москвичей» за сутки набрала миллион подписей

09.05.2025, 9:33, Разное
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На портале «Российская общественная инициатива» в ночь на 7 мая была размещена петиция с требованием ограничить доступ жителей Москвы к Интернету на постоянной основе.

– Мы, граждане России, устали терпеть хамство москвичей, которые превратили Рунет в помойку. Сутки их не было в сети и никто никого не оскорблял и не распространял русофобские суждения, – говорится в петиции.

За сутки более миллиона граждан поставили свои подписи под документом и теперь он будет рассмотрен Государственной думой. По информации «Комсомольской правды», парламент планирует удовлетворить требование россиян частично — москвичи не смогут пользоваться интернетом 2-3 дня в неделю.

– Есть мнение, что на выходных и, например, в пятницу, вполне можно обойтись без доступа к Всемирной паутине, – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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