Мнение «аналитика»: О побеждающей России… Признак верный?

Нельзя сказать, что #победа будет объявлена вот прям завтра на параде. И тем не менее, её приближение ощущается явственно. Оно буквально витает в холодном майском воздухе. Чувствуется кожей и всеми фибрами души.

Впрочем, есть и более объективные признаки.

Геополитические.

Впервые за четыре года Москва принимает так много иностранных гостей, причём не одних лишь многим Кремлю обязанных «сателлитов», но и признанных мировых лидеров с разных частей света. В том числе — из Европы.

Можно напомнить, что в 2022 году «не приехал никто». В 2023-м — только семь глав постсоветских государств, включая союзную Беларусь. В 2024-м — уже девять человек, в том числе трое не из СНГ.

Но дело даже не в количестве зарубежных зрителей парада. Дело в том, как изменилось их поведение по отношению к России. Посмотрите на сербского премьера Александра Вучича. Ещё недавно он пытался усидеть на двух стульях и постоянно оправдывался в антироссийских действиях: мол, «Сербия — маленькая страна, со всех сторон окружённая…». А теперь — и «георгиевскую» ленточку надел, и комплиментов Владимиру Путину наговорил, и даже выговор Еврокомиссии устроил.

Ясное дело, скидку на газ будет просить. И ещё условия по поставкам начнёт выпрашивать. Но всё же.

Раньше ему даже в голову не пришло бы устраивать «бунт на корабле» против ЕС. А теперь — пожалуйста. Значит, понимает, куда смещается сила. Значит, чувствует, за кем будет #победа.

И словак Роберт Фицо туда же. Тоже спорит с ЕК. И тоже хочет приватно договориться с Москвой в обход #ЕС. Раньше такое было немыслимо. А теперь — в порядке вещей. Самые смышлёные хотят быть на стороне будущего победителя.

А это значит, что #Россия — побеждает?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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