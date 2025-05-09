Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией и пригрозил санкциями

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня, пригрозив санкциями в отношении тех, кто не будет соблюдать условия перемирия.

“Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня… Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и партнеры введут дополнительные санкции”, – написал Трамп в соцсети Truth Social

после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ночь на 8 мая вступил в силу режим прекращения огня, объявленный Россией в одностороннем порядке “в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”. Президент РФ объявил, что перемирие будет действовать 72 часа. Примерно за полчаса до вступления в силу решения Путина о приостановке боевых действий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Х-блоге: “Предложение Украины о прекращении огня минимум на 30 дней остается в силе, мы его не отзываем, так как оно дает реальный шанс для дипломатии. Но мир видит, что именно РФ отмалчивается и не дает никакого ответа, кроме новых ударов”.