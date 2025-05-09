 

Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Украиной и Россией и пригрозил санкциями

09.05.2025, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня, пригрозив санкциями в отношении тех, кто не будет соблюдать условия перемирия.

“Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня… Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и партнеры введут дополнительные санкции”, – написал Трамп в соцсети Truth Social

после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ночь на 8 мая вступил в силу режим прекращения огня, объявленный Россией в одностороннем порядке “в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”. Президент РФ объявил, что перемирие будет действовать 72 часа. Примерно за полчаса до вступления в силу решения Путина о приостановке боевых действий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Х-блоге: “Предложение Украины о прекращении огня минимум на 30 дней остается в силе, мы его не отзываем, так как оно дает реальный шанс для дипломатии. Но мир видит, что именно РФ отмалчивается и не дает никакого ответа, кроме новых ударов”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Германии на 104-м году жизни умерла Марго Фридлендер, пережившая Холокост

09.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1171-й день войны

08.05 / Reuters: армия США начнет увольнять военнослужащих-трансгендеров уже в июне

08.05 / Пакистан сообщил о уничтожении дронов израильского производства

08.05 / Reuters: Трамп больше не требует от Саудовской Аравии признания Израиля в обмен на ядерный договор

08.05 / “У нас есть Папа” – главой Римско-католической церкви стал Роберт Фрэнсис Прево

08.05 / Путин поздравил Нетаниягу с 80-летием Победы

08.05 / Белый дым над Ватиканом – избран новый Папа Римский

08.05 / Билл Гейтс пообещал раздать 200 миллиардов долларов, обвинив Маска в убийстве бедных детей

08.05 / Википедия подала в суд на “несовершенные” правила безопасности в интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика