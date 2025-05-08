Reuters – армия США начнет увольнять военнослужащих-трансгендеров уже в июне

Министр обороны США Пит Хегсет издал внутренние инструкции для Пентагона о начале увольнения военнослужащих-трансгендеров, которые не уйдут самостоятельно до 6 июня. Об этом пишет агентство Reuters, ссылающееся на полученный документ с подписью министра.

В документе указано, что действующие военнослужащие могут “идентифицировать себя” для добровольного увольнения из вооруженных сил США вплоть до 6 июня, у военнослужащих-резервистов срок до 7 июля. По завершении этого “окна самоидентификации” военные департаменты начнут процедуру принудительного увольнения.

В январе, после возвращения в Белый дом, Дональд Трамп подписал указ, отменяющий принятую при его предшественнике Джо Байдене политику, которая позволяла военнослужащим-трансгендером открыто служить в вооруженных силах США. Речь идет лишь об одном из целого ряда шагов, предпринятых администрацией Трампа для ограничения прав трансгендерных людей.

По состоянию на конец прошлого года в США насчитывалось 4240 военнослужащих-трансгендеров, находящихся на действительной военной службе. Правозащитные организации, занимающиеся защитой ЛГБТК+ людей, дают более высокие оценки.