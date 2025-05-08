Мнение: Мало празднуем победу

Грех лишний раз не процитировать классика – написано тогда, когда он еще на Ютубе не выступал, берег себя. Да и Ютуба в 2005-м еще не было.

“А Вы мне ответьте на такой вопрос. СССР воевал-воевал, всех победил и… развалился на пустом месте. Буквально на пустом – без войн, без экономических кризисов. ЧПОКК! А Германию били-били, унижали-унижали, а сидят сейчас немцы в шоколаде, вся Европа перед ними пляшет. Даже Польша на коленях приползла: “возьмите нас”.

В чём дело? Как помочь горю? МАЛО ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ. 10 лет праздновали, 20, 50. Мало. Надо ещё праздновать. До усёру. Раздать всем портреты Сталина, флажки, свистульки. Причём праздновать надо СЕРЬЁЗНО. Это Вам не бразильский карнавал или октоберфест. Никаких смехуёчков и голых сисек. “Этот день победы Прохором пропах!” Лучше всего углём измазаться, надеть телогрейки. сесть на Красной площади и крутить ручные сирены: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“А в жёлтых окнах засмеются, что этих нищих провели”.

И далее:

“Русская культура в 19 веке удивила весь мир чудовищным реализмом. В Европе писали про монтекрист, айвенг и тому подобных душещипательных оливеров твистов. А Лев Николаевич Толстой взял и написал, как человек умирает от рака. По-настоящему. Все сели на пол. Русские пиздоболов не любят. КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.

Так и войну выиграли. “Никогда Воробьянинов не протягивал руки – так протянешь ноги, старый идиот”. Большевики-то на колени перед православной церковью встали. А сколько гонору было, сколько издевательств. “Броня крепка и танки наши быстры”, “а вместо сердца пламенный мотор”. Пиздоболов-комиссаров из армии попёрли. Только поэтому большевики и выжили – стали действовать в России по-русски. Хоть наполовину.

Китайские парады России не нужны. Начхать русским на “день победы”. Мне, пятилетнему, на 9 мая 1965 года отец все свои медали отдал. Я месяц поигрался, разломал и выбросил. Он хохотал: “побрякушки”. (Галковский, 2005)

Старое, вечно-зеленое, от Галковского. Неожиданно актуально в связи с отрубанием связи в Москве. Всю связь в столице отключим – но будем праздновать!