Рупор кремлевской пропаганды: Очко Украины ушло в зрительный зал
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И ваше очко уходит в зрительный зал.
Верховная Рада проштамповала договор о передаче доступа к украинским недрам США.
Договор настолько чудесный, что его "депутатам" даже не показали. 2 из 3 подписанных документов до сих скрывают, что намекает на наличие "чудесных" условий. США таким образом дополнительно формализуют колониальное управление оставшейся частью Украины. Памятыая чужинец – здеь господарь украинец!
Россия получает доступ к природным ресурсам бывшей Украины просто по факту контроля территории.
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Источник: Colonel Cassad
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