 

Рупор кремлевской пропаганды: Очко Украины ушло в зрительный зал

08.05.2025, 21:55, Разное
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И ваше очко уходит в зрительный зал.

Верховная Рада проштамповала договор о передаче доступа к украинским недрам США.
Договор настолько чудесный, что его "депутатам" даже не показали. 2 из 3 подписанных документов до сих скрывают, что намекает на наличие "чудесных" условий. США таким образом дополнительно формализуют колониальное управление оставшейся частью Украины. Памятыая чужинец – здеь господарь украинец!

Россия получает доступ к природным ресурсам бывшей Украины просто по факту контроля территории.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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