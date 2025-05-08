 

Мнение «аналитика»: О тройном триумфе Трампа… Вот кто реально мастер многоходовок?

08.05.2025, 21:50, Разное
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Этот день для 45/47 президента США Дональда Трампа — сущий праздник!

И не только из-за назначенной им лично праздничной даты — Дня победы #США во Второй мировой войне. Но и по причине сразу трёх значимых геополитических достижений. Сразу три страны колонизировал он в один день.

Во-первых, … Украина «подарила» свои недра Соединённым Штатам в обмен на… чисто устные заверения, что их освоение американцами — лучшая гарантия безопасности для Киева, чем 5-я статья Устава #НАТО. Даже Будапештский меморандум 1994 года, кажется, был надёжнее в гарантийном смысле.

Во-вторых, Вашингтон прогнул Лондон на первое торговое соглашение после введения якобы разрушительных «пошлин Трампа». Соглапсно достигнутым договорённостям:
– Великобритания снижает тарифы на товары из США с 5,1% до 1,8%.
– Штаты увеличивает тарифы на товары из Британии с 3,4% до 10%.
– Великобритания устраняет барьеры для свободного входа американских товаров на сумму 5 млрд долл. на британский рынок.
– Прибыль США от новых тарифов на Великобританию составит более 6 млрд долл.
Бывшая английская колония теперь с радостью диктует и навязывает условия бывшей мтрополии.

В-третьих, римским папой стал американец. И многие специалисты по Ватикану говорят, что здесь не обошлось без опосредованного влияния Дональда Трампа. Которое на деле, как видим, гораздо больше, чем отражают СМИ.

Вот у кого надо учиться?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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