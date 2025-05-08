 

Reuters – Трамп больше не требует от Саудовской Аравии признания Израиля в обмен на ядерный договор

08.05.2025, 21:45, Новости дня
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Как пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп больше не увязывает американо-саудовский договор о сотрудничестве в ядерной сфере с согласием королевства на нормализацию отношений с Израилем.

Агентство отмечает: речь идет о значительной уступке со стороны США. Предыдущий президент Джо Байден настаивал на связи договора по ядерной тематике с признанием Саудовской Аравией Израиля, а также с военным соглашением с США, в котором Эр-Рияд крайне заинтересован.

Руководство Саудовской Аравии неоднократно заявляло, что условием нормализации отношений с Израилем являются реальные израильские шаги, направленные на создание палестинского государства, сорвав усилия Байдена по расширению “соглашений Авраама”.


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