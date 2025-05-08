 

“У нас есть Папа” – главой Римско-католической церкви стал Роберт Фрэнсис Прево

08.05.2025, 20:50, Новости дня
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Новым, 267-м Папой римским стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго, генеральный настоятель ордена Августинцев. Он взял имя Лев XIV.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Большую часть своей жизни он был миссионером в Южной Америке. В кардинальский сан он был возведен всего два года назад, после чего возглавил дикастерию по назначению епископов. Вскоре после назначения в интервью Vatican News он сказал: “Я все еще считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, – быть миссионером, нести Евангелие везде, где бы ты ни находился”.

C балкона Собора Святого Петра Лев XIV приветствовал верующих, начав свою речь со слов: “Мир всем вам”.

267-й Папа Римский был выбран на второй день конклава. В течение последних столетий ни один понтифик не был выбран в первый день голосования. Средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней. Последний конклав 2013 года, на котором был избран Папа Франциск, длился два дня.


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