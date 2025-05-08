Рупор кремлевской пропаганды: “Национальная казахстанская разработка”

"Национальная казахстанская разработка"

Появилась информация https://t.me/milinfolive/147842 , что на военном параде в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне появилась НАТОвская техника. В парадной колонне нарисовались турецкие Otokar Cobra II и Otokar ARMA турецкой компании Otakar. Как следует из публикуемых документов, это фактически оригинальные турецкие машины, которые фиктивно пытались выдать за "казахстанскую разработку".

Некая фирма Astana MPR Project банально закупила у турок данные ББМ, создала легенду, что собирает данные машины сама и повесив шильдик Казахстан (у нас тоже есть умельцы подобным образом имитировать "импортозамещение") выдала обычную закупку бронетехники у страны НАТО за "национальную разработку".

Очевидно, что здесь есть пересечение интересов как самой Турции, которая стремится продвинуть продажи своего оружия в Средней Азии (не только в Казахстане), но и сугубо узкокорыстные интересы тех лиц, которые закупку бронетехники у страны НАТО пытаются выдать за "национальное производство".

Примечательно, что относительно недавно в турецких СМИ была серьезная истерика по поводу демарша стран Средней Азии (в том числе и Казахстана), которые публично осудили турецкую оккупацию Кипра. Но как видим, на дипломатическом уровне одна картина, а на среднем уровне на тихую пытаются продавать в Казахстан турецкую бронетехнику в рамках долгосрочной стратегии, где если не получается продавать напрямую, изыскивают мутные схемы с наклейкой другого шильдика. Главное подсадить на свою продукцию.

И это я уже молчу, про роль Турции в войне на Украине, где турки поставляют вооружения нацистскому режиму в Киеве. В том числе и в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

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Источник: Colonel Cassad

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