 

Мнение «аналитика»: О добровольной кабале… Чего ради?

08.05.2025, 20:00, Разное
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В российских условиях ипотека — даже льготная — стала формой крепостного права. При нынешних ценах на жилую #недвижимость люди всеми правдами и неправдами стараются залезть в кредит по максимуму своих зарплатных и прочих возможностей. А потом трясутся, как бы не потерять работу, как бы не заболеть и как бы чего не вышло.

К слову, ипотечные долги — чего тут скрывать — один из мощных мотиваторов для… заключения контракта с Минобороны. Сами знаете, какого. Но и без того рисков у ипотечников много, а страховые программы — они скорее в пользу банка. Вот и попадают люди в кабалу на годы вперёд.

Причём ловушкой оказываются даже льготные программы, поскольку они тоже вносят вклад в разгон цен и создают обманчивое впечатление доступности жилья. На самом же деле оно становится всё менее доступным.

О чём говорит в том числе сокращение метража покупаемых с ипотекой квартир.

К сожалению, нет разбивки по типам жилья. Но разумно предположить, что на динамике заметно сказался рост количества малометражных студий и прочих «евродвушек», где кухня совмещена с жилой комнатой.

Между прочим, нормальной семье из трёх человек нужно минимум 54 метра. Но тренд идёт в обратном направлении, как видим. То есть, не про поддержку рождаемости эта «семейная» ипотека. А про поддержку ценовой жадности застройщиков.

Так чего ради люди рискуют и лезут в кабалу?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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