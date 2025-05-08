 

Путин поздравил Нетаниягу с 80-летием Победы

08.05.2025, 19:55, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин среди прочих государственных лидеров поздравил с 80-летием Победы над нацистской Германией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Пресс-служба Кремля передает: “По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии”.

Позавчера пресс-служба Кремля сообщала о состоявшемся телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении говорилось, что лидеры двух стран “обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой победы. Президент РФ передал пожелания здоровья и благополучия проживающих в Израиле ветеранам”. В ходе беседы стороны обсудили “различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений”.

Канцелярия израильского премьер-министра 7 мая подтвердила информацию о состоявшейся беседе, добавив, что Нетаниягу в ходе разговора подчеркнул “решающий вклад Красной Армии в победу над нацистами и отметил значимость многочисленных еврейских бойцов и командиров в этой войне”.


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