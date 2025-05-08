Билл Гейтс пообещал раздать 200 миллиардов долларов, обвинив Маска в убийстве бедных детей

69-летний соучредитель Microsoft Билл Гейтс пообещал раздать 200 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд к 2045 году, обвинив Илона Маска в сокращении бюджетов на оказание международной помощи, в результате чего, по словам Гейтса, “погибают беднейшие дети мира”.

Билл Гейтс заявил, что в свете происходящего он принял решение ускорить свои планы по передаче практически всего своего состояния на благотворительность, и закроет фонд 31 декабря 2045 года – то есть раньше, чем планировалось ранее.

Гейтс выразил надежду, что эти деньги помогут искоренить такие болезни, как полиомиелит и малярия, предотвратить множество смертей женщин и детей и сократить глобальную бедность.

Как пишет в четверг, 8 мая, информационное агентство Reuters, решение Билла Гейтса напрямую связано с последними шагами правительства США и ряда других стран о сокращении расходов на гуманитарные проекты и благотворительность. США проводят сокращения под руководством Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. “Картина, когда самый богатый человек мира убивает беднейших детей мира, не очень привлекательна”, – прокомментировал Билл Гейтс деятельность Маска.

Создатель Microsoft опасается, что из-за сокращения ресурсов начнет вновь расти детская смертность по всему миру после десятилетий снижения этого показателя.

Билл Гейтс сделал свое объявление на 25-ю годовщину фонда, который он основал в 2000 году со своей женой Мелиндой Френч Гейтс, и позднее к ним присоединился миллиардер-инвестор Уоррен Баффет. С момента основания фонд Билла Гейтса раздал 100 миллиардов долларов. Билл Гейтс объявил, что фонд закроется после того, как потратит 99% личного состояния Билла Гейтса. Изначально предполагалось, что фонд завершит работу через десять лет после смерти его основателей.