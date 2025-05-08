 

Мнение: Потрясение

08.05.2025, 17:45, Разное
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Все время удивляет, кажется, что нынешняя российская власть способна на любую глупость и беспредел, но все же знает какую-то меру… ан нет! Они способны вообще на всё! Для “безопасности” они пошли на то, что отрубят вообще всю связь в стране. Не шучу.

“В Москве отключат ВСЮ связь 9 мая — не будет ни интернета, ни звонков, ни SMS, — СМИ
С 9:00 до 13:00 город погрузится в цифровой вакуум — связь полностью отключат на время парада”.

Они как бы не понимают, что такие меры подчеркивают, что война охватила всю РФ, спасу нет. Страна стала такой, какой не была никогда прежде – страна запугана и прячется под столом- в день как бы своей наибольшей гордости и понимания своей величайшей исторической миссии. Однако выходит, что эта страна добровольно уходит лет на 50 назад, просто от страха и от неумения саму себя защитить. Вопрос – а чегоиэ тогда лезли? Лучше уж вообще ничего не праздновать, чем “праздновать” так.

Источник: Размышления вольного социолога


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