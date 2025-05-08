Гуманитарный пирс в Газе – $230 млн, 20 дней функционирования, 62 пострадавших американца

Генеральный инспектор Пентагона опубликовал отчет, касающийся доставленного при администрации Джо Байдена в сектор Газы гуманитарного пирса, предназначенного для поставок гуманитарной помощи населению сектора с моря. В соответствии с этим документом, выдержки из которого приводит Reuters, во время работы с плавучим пирсом ранения получили гораздо больше военнослужащих армии США, чем утверждалось ранее.

Гуманитарный пирс, о создании которого Байден объявил во время телевизионного обращения к Конгрессу в марте 2024 года, был крайне амбициозным и масштабным проектом, для реализации которого потребовалось задействовать около 1000 американских военнослужащих.

Однако плохая погода и несоответствие технических характеристик пирса с ней, а также проблемы с распределением гуманитарной помощи внутри сектора Газы ограничили эффективность того, что армия США называла “крупнейшей операцией по доставке помощи на Ближнем Востоке”. Пирс действовал всего около 20 дней, и обошелся американским налогоплательщикам в 230 миллионов долларов.

И хотя случаев гибели военнослужащих и прямых нападений террористов на пирс зафиксировано не было, Пентагон сообщал, что в мае трое американских военнослужащих получили небоевые травмы во время поддержки работы пирса в мае 2024 года, причем один из них был эвакуирован в критическом состоянии.

Однако новый отчет генерального инспектора Пентагона указывает, что фактическое количество пострадавших составило 62 человека. Полученной инспектором информации недостаточно, чтобы определить, какое количество из 62 пострадавших получили травмы при исполнении служебных обязанностей, какое – вне службы или из-за ранее существовавших заболеваний, однако в любом случае, речь идет о гораздо большем количестве пострадавших.

В отчете указано, что военнослужащие США, обслуживающий пирс, не были обучены и оснащены для работы с таким оборудованием.