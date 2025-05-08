Мнение: Расползаюсь на Телеграм

По многочисленным просьбам трудящихся завёл канал в Телеграме — @makarenko_peterburg. Пожалуйста, подписывайтесь.

Пользуясь случаем, выражаю огромную признательность моим читателям, которые несколько лет копировали статьи из моего блога в Телеграм, в специально созданные для этого каналы. Теперь я намерен делать это самостоятельно (причём из соображений информационной безопасности я завёл полностью новый канал).

Долго не переходил в Телеграм, так как там немного зумерский интерфейс — всё подогнано под маленькие экраны смартфонов, так что привыкший к большим мониторам блогер чувствует себя гинекологом из анекдота, который клеил обои через замочную скважину.

Вопрос старожилам: существует ли программа, которая позволяет автоматически управлять постами сразу на нескольких площадках? Редактировать, менять время выхода, размещать? Что-то типа старого доброго Semagic из начала нулевых, только чтобы она поддерживала ещё и Дзен, и Телеграм. Мне кажется глупым писать нечто подобное самому, так как я не единственный блогер в стране.