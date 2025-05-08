Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1170-й день войны

Министерство обороны РФ 8 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “До начала действия перемирия подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Паламаревка и Купянск Харьковской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, включая два производства НАТО, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера “Senator” канадского производства, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и “Kirpi” турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Paladin” производства США и станцию радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах. За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности “Нептун”, а также 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56360 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23226 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24596 орудий полевой артиллерии и минометов, 35164 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).