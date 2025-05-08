 

Россиян начнут штрафовать за «отпуск ради безделья»

08.05.2025, 13:33, Разное
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Постановлением правительства РФ от 8 мая 2025 года вводятся штрафы для граждан, использующих отпуск «исключительно с целью уклонения от трудовой деятельности».

Мера направлена на повышение производительности труда и борьбу с паразитическим образом жизни, как заявили чиновники.

Согласно новым правилам, каждый отпускник обязан предоставить в Федеральную службу по надзору за отдыхом (ФСНО) подробный отчёт о том, как он провёл свой отпуск, с указанием видов деятельности, количества затраченных калорий и степени полученной пользы для общества. В случае, если ФСНО сочтёт, что отпускник проводил время «исключительно в праздности и безделии», ему выпишут штраф в размере от 50 до 100 процентов отпускных выплат.

– Отпуск следует использовать для активного отдыха, саморазвития и пользы Родине! – заявил глава ФНСО Роман Трутнев.

Во время отдыха ФСНО рекомендует посещать патриотические концерты, музеи, заниматься спортом, участвовать в волонтёрских проектах и уборке придомовой территории. Особое внимание будет уделяться отпускникам, выезжающим за границу: им будет необходимо предоставить фото- и видеоотчет о посещении исторических мест и памятников культуры, а также продемонстрировать знание местных обычаев и традиций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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