 

Черный дым над Ватиканом – Папа Римский снова не избран

08.05.2025, 12:40, Новости дня
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После полудня 8 мая над Сикстинской капеллой в Ватикане снова появился черный дым, означающий, что пока кардиналам не удалось избрать нового понтифика.

Reuters напоминает, что средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней. Последний конклав 2013 года, на котором был избран Папа Франциск, длился два дня.

В конклаве принимают участие 133 кардинала из 70 стран.

Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Каждый день проводятся по четыре голосования – до тех пор, пока Папа Римский не будет избран. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви традиционно извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.


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