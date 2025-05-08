Рупор кремлевской пропаганды: Началось очередное “перемирие”

Ночью стартовало очередное "перемирие", которое должно продлится с ночи 8 мая до 11 мая.

Противник официально его не принимал, но фактически ВСУ на фронте получили приказы прекратить огонь.

Де-факто, оно выполняется примерно точно также, как и предыдущее "пасхальное перемирие".

На одних участках фронта все практически затихло, на других обстрелы продолжились, но их интенсивность снизилась, а где-то бои так и не прекратились, вроде того же района Теткино и границы Курской и Сумской областей.

В ближайшие сутки станет ясно, насколько такое состояние продлится в последующие дни, так как желание как-то нагадить на 9 мая у киевских нацистов неизбывно.

Полного прекращения огня я бы не ждал, скорее будет режим – тут воюем, тут не воюем, а после 10 мая все продолжится как обычно.

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Источник: Colonel Cassad

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