 

Рупор кремлевской пропаганды: Началось очередное “перемирие”

08.05.2025, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ночью стартовало очередное "перемирие", которое должно продлится с ночи 8 мая до 11 мая.
Противник официально его не принимал, но фактически ВСУ на фронте получили приказы прекратить огонь.
Де-факто, оно выполняется примерно точно также, как и предыдущее "пасхальное перемирие".
На одних участках фронта все практически затихло, на других обстрелы продолжились, но их интенсивность снизилась, а где-то бои так и не прекратились, вроде того же района Теткино и границы Курской и Сумской областей.

В ближайшие сутки станет ясно, насколько такое состояние продлится в последующие дни, так как желание как-то нагадить на 9 мая у киевских нацистов неизбывно.
Полного прекращения огня я бы не ждал, скорее будет режим – тут воюем, тут не воюем, а после 10 мая все продолжится как обычно.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Мнение: Мало празднуем победу

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Очко Украины ушло в зрительный зал

08.05 / Мнение «аналитика»: О тройном триумфе Трампа… Вот кто реально мастер многоходовок?

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Национальная казахстанская разработка”

08.05 / Мнение «аналитика»: О добровольной кабале… Чего ради?

08.05 / Казанского аспиранта, написавшего статью без использования нейросетей, отправили на опыты в Институт мозга

08.05 / Мнение «аналитика»: О горячем парне из Суоми… Что за дичь происходит с Финляндией?

08.05 / Мнение: Что не так в «Железной дороге» Николая Некрасова

08.05 / Личное: “Дисбаланс с ее плюсом?”

08.05 / Мнение: Потрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика