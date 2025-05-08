 

Индийский и пакистанский генералы оказались братьями и приказали солдатам плясать вместе

08.05.2025, 11:33, Разное
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На индийско-пакистанской границе: командующие враждующими армиями узнали, что они – разлучённые в младенчестве братья, и немедленно приказали войскам прекратить огонь и начать совместные танцы.

Выяснилось, что генералы Ашраф Хан и Викрам Сингх, доселе непримиримые противники, были разлучены в ходе трагических событий раздела Индии в 1947 году. Ключом к разгадке послужила старая фотография, найденная в архиве Красного Креста, на которой были изображены два маленьких мальчика с родимым пятном в форме полумесяца на левом плече. Сравнение родинок подтвердило родство.

– Когда я увидел эту фотографию, я сразу понял – это мой брат! Мы же так похожи, даже несмотря на то, что он – грязный язычник, презренный неверный, а я – благородный мусульманин, воин Аллаха, – заявил генерал Хан.

Во исполнение приказа генералов, солдаты обеих армий, до этого обстреливавшие друг друга из всех видов оружия, с неохотой сложили винтовки и начали разучивать национальные танцы. По сообщениям очевидцев, наибольшей популярностью пользовалась «Бхангра», которую танцевали даже самые суровые вояки, путаясь в движениях и наступая друг другу на ноги.

Ожидается, что в ближайшее время на границе будет организован масштабный танцевальный флешмоб с участием гражданских лиц обеих стран, призванный укрепить братские узы между народами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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