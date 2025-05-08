Мнение: Почему низкая рождаемость — проблема предрассудков, а не проблема денег

Читатель Михаил пишет, что дети — это объективно дорого и сложно, и что сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет. Даже если пустить массированную пропаганду многодетности из всех утюгов, напыщенные слова не устранят объективных трудностей, с которыми сталкиваются молодые родители.

Сейчас я опубликую цитату из письма. Чтобы не было путаницы, и чтобы вы ругали в комментариях правильного человека — ниже не моя прямая речь, а цитата из письма Михаила:

—— Начало цитаты ——

К посту про детей и пропаганду рождаемости (ссылка).

Прежде всего, дети — это действительно дорого.

Я живу в сравнительно недорогой однушке, но я и живу один, у меня нет ни жены, ни детей. А были бы — мне бы нужна была минимум трёшка, а это уже совсем другие деньги. Особенно в нынешние времена.

Я купил себе хорошие демисезонные ботинки, которые буду носить несколько лет. Они реально качественные и реально продержатся несколько лет. Аналогичные боты ребёнку будут, во-первых, стоить дороже. У нас вообще почему-то товары для детей стоят дороже аналогичных товаров для взрослых, тут капитализм как-то сбоит. И, во-вторых, ребёнок из этих ботов вырастет за сезон. Они же растут! Это я себе боты могу покупать раз в несколько лет, а были бы дети, приходилось бы обновлять им гардероб ежегодно, а то и чаще.

Ребёнку в целом требуется больше барахла всякого, нежели взрослому. Тут и игрушки, и книжки, та же одежда, всякие велосипеды. Кружки, секции и прочее тоже отнюдь не бесплатны.

Последнее время с этим государство активно работает — маткапитал, программы льготной ипотеки, налоговые вычеты и т.д. И это правильно. Это не “заливать проблему деньгами”, а оплата за ожидаемый и так нужный государству результат. Но…

Дети — это действительно не очень-то и нужно. И тут всё несколько сложнее.

Есть люди, которые просто не хотят заводить детей. Просто не хотят, даже без особых причин — вот не хочу, и всё. Есть люди, равнодушные к хоккею, есть те, кто не хочет ходить на рыбалку, а кто-то не хочет заводить детей. С такими людьми можно, конечно, попробовать поработать через пропаганду. Но подозреваю, что у наших сограждан к пропаганде в любой форме, равно как и к рекламе, давно уже выработался стойкий иммунитет.

Но есть и другая категория людей. И они в целом не против завести детей, но…

Ребёнка недостаточно просто родить. Его ж вырастить и воспитать надо. А это не только деньги, но и время — много времени. И целый вагон сопутствующих проблем.

В садик записаться, да чтобы у дома, поудобнее — уже эпопея. Со школой то же самое. Плюс что за персонал в тех учреждениях будет, неизвестно. В интернетах полно скандалов с учителями и воспитателями, которых по-хорошему вообще к детям подпускать на пушечный выстрел нельзя.

Плюс в целом обстановка в тех же школах — тут тебе и шайки детей мигрантов (опять же, сколько скандалов было), и просто травля, в том числе и со стороны учителей.

С поликлиниками та же беда, а ведь дети болеют, и болеют чаще взрослых.

Плюс разного рода карательные организации. Ребёнок шлёпнулся на улице, синяк заработал, в школе или в саду увидели — жди тонны проблем.

Я к тому, что просто уделить должное время ребёнку — поиграть, поговорить, в школу проводить, на кружок проводить и забрать — наверное, нормально и отторжения не вызывает. А вот продираться сквозь бюрократию, охамевших чиновников на местах, бороться с негодными учителями и со всем остальным… Многие из ответственных потенциальных родителей, взвесив вот это вот всё, приходят к выводу, что нет, они не готовы на всё это подписаться.

И здесь пропагандой и деньгами вопрос не решается. Государство делает робкие попытки как-то эту сферу наладить и упростить, но — именно что робкие, не в тему как правило, и зачастую безрезультатные.

Ну и вишенкой на торте выступает постулат, что дети — это минус жизнь родителей. Потому что…

Заведя ребёнка, вы перестаёте жить. Вы не сможете съездить в отпуск туда, куда вам хочется — мало того, что там на детей как-то не рассчитано, так и саму поездку как представишь, волосы на всех частях тела дыбом становятся.

Хобби? Забудьте, ибо у вас ужин приготовить времени не всегда хватать будет, какие уж тут хобби.

Друзья, компании, посиделки и вот это вот всё — тоже забудьте. Ибо дети у вас и всё внимание им, а не друзьям. Да и не пускают туда с детьми (в тот же театр или на рок-концерт, например).

А ребёнок — это проект на долгие годы, из которого нельзя выйти на полпути, зафиксировав убытки. Причём проект в обстановке, которая на детей в лучшем случае просто не рассчитана, а зачастую и попросту враждебна по отношению к детям. Многие именно так этот проект и расценивают. И вполне закономерно от участия в нём отказываются. И никакой пропагандой, повторюсь, их не убедить — у них реальность перед глазами, с ней трудно пропагандой бороться.

—— Конец цитаты ——

Ещё раз выше была выдержка из письма Михаила. А теперь мои мысли по этому поводу (Олега Макаренко).

Если мы выпишем в столбик объективные препятствия из письма Михаила, мы обнаружим, что практически все они существуют по большей части в виртуальной реальности, в статьях из интернета. К примеру, большая часть школ в России вполне нормальна, а большая часть учителей — объективно хорошие и порядочные люди, которые искренне любят своих питомцев. Ужасы, про которые мы читаем в коллективных блогах — это «сбор вишенок», то есть не обычная ситуация в обычной школе, а самое худшее (и самое пригодное для горячей публикации), что только можно найти во всех 40 тысячах школ. Современному школьнику должно очень не повезти, чтобы он попал именно в те несколько школ (из 40 тысяч), в которых действительно настолько плохо.

Детская одежда и тому подобное стоят сейчас вполне доступных денег, а если денег совсем нет, так значит можно почти бесплатно набрать их чуть подержанными на Авито. Мы живём в обществе изобилия, поэтому куча народу отдаёт за символическую шоколадку или за 200 рублей весь детский инвентарь, от детских кроваток до компьютеров и школьных рюкзаков. Обратите внимание на распределение жалоб: почти никто не жалуется, что ему не на что купить, зато очень многие жалуются, что пытались раздать бесплатно и напоролись на скотское отношение одариваемых.

Наконец, очень типичен тезис «заведя ребёнка, вы перестаёте жить». Действительно, с точки зрения современного общества, «жизнь» — это когда вы ездите на хорошей иномарке, напиваетесь каждую пятницу с друзьями в баре и каждый год летите на зарубежный курорт, причём на отдых не ниже 4 звезды. Однако чем объективно хуже, например, выбраться с детьми за город, сходить с ними в поход или на рыбалку?

Вот тут, собственно, качественная пропаганда может помочь. Во-первых, государство вполне способно притушить чернуху, которую раздувают как наши иностранные соседи, так и любящие дешёвую популярность блогеры с журналистами. Во-вторых, пропаганда может изменить крайне субъективное понятие «перестаёте жить» из письма. Сейчас для многих «перестаёте жить» — это когда вы несколько реже летаете за рубеж, реже напиваетесь в компании, а на хобби тратите меньше денег и времени. Хорошая пропаганда может матрасный отпуск обесценить, а наличие детей, напротив, сделать очень ценным.

Сейчас говорят: «бедняга, он вот уже два года не летал отдохнуть в Таиланд». Но могут говорить иначе: «бедняга, ему уже 30 лет, а у него всего один ребёнок». Или даже так: «бедняга, у него нет своей лошади, поэтому он вынужден выдумывать предлоги, когда мы выбираемся компанией на прогулку».

Уверяю вас, если пропаганда будет достаточно эффективной, народ не только дружно обзаведётся лошадьми, но и начнёт всерьёз уверять друг друга, что без хорошей лошади в стойле — это не жизнь. Вопрос, собственно, только в том, чтобы нанять профессионалов высокого класса и дать им достаточно ресурсов. У государства с этим обычно проблемы, однако сейчас речь идёт о вопросе критической важности, так что надежда есть.

И ещё, по поводу «заводить детей дорого». Отличное наблюдение от dara_dari_di (ссылка): «Нынешняя система пособий не работает, потому что она очень дурно организованна и непонятно на кого рассчитана. Чиновники упорно путают понятия многодетные и малообеспеченные. Людям платят пособия за то, что у них низкий доход, а отчитываются как за помощь многодетным».