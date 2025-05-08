В Колумбийском университете разогнана антиизраильская демонстрация, десятки задержанных

Около ста человек устроили антиизраильскую манифестацию, ворвавшись в библиотеку Колумбийского университета. Они обвиняли Израиль в геноциде жителей сектора Газы. В ходе манифестации пострадали два университетских охранника.

Учебное заведение обратилось за помощью в полицию, сообщив о беспорядках, угрожающих общественной безопасности. “Мы полагаем, что значительная часть манифестантов не имеет отношения к нашему учебному заведению”, – говорится в заявлении действующего президента университета Клэр Шипман.

Около 70 человек были задержаны. Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что против них могут быть выдвинуты обвинения.