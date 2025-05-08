 

В Москве установят тысячи таксофонов

08.05.2025, 9:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О модернизации сети таксофонов универсального обслуживания».

Согласно документу, до конца 2025 года на улицах столицы установят не менее 30 тысяч современных телефонных аппаратов.

– Жители и гости нашего города смогут оставаться на связи в любое время, даже если у них разрядился мобильный телефон, – сказал Собянин.

Как подчеркнули в столичной мэрии, все установленные таксофоны будут отечественного производства, а разговоры можно будет оплатить с помощью карт «Тройка», банковских приложений или наличными.

Стоимость минуты разговора составит не более рубля, также можно будет приобрести недельные и месячные абонементы – «безлимитка» на 30 дней обойдётся гражданам в 555 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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