В Москве установят тысячи таксофонов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О модернизации сети таксофонов универсального обслуживания».

Согласно документу, до конца 2025 года на улицах столицы установят не менее 30 тысяч современных телефонных аппаратов.

– Жители и гости нашего города смогут оставаться на связи в любое время, даже если у них разрядился мобильный телефон, – сказал Собянин.

Как подчеркнули в столичной мэрии, все установленные таксофоны будут отечественного производства, а разговоры можно будет оплатить с помощью карт «Тройка», банковских приложений или наличными.

Стоимость минуты разговора составит не более рубля, также можно будет приобрести недельные и месячные абонементы – «безлимитка» на 30 дней обойдётся гражданам в 555 рублей.

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