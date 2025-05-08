ТАСС: началось объявленное Путиным трехдневное “перемирие” по случаю Дня Победы

ТАСС сообщает, что РФ прекратила все боевые действия на время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать 72 часа – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

При этом в РФ заявляют, что ее ВС будут готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать перемирие.

Путин объявил о перемирии в конце апреля. Владимир Зеленский на это ответил, что Украина готова к прекращению огня, но не на три дня, а на 30.

Примерно за полчаса до вступления в силу решения Путина о приостановке боевых действий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Х-блоге: “Предложение Украины о прекращении огня минимум на 30 дней остается в силе, мы его не отзываем, так как оно дает реальный шанс для дипломатии. Но мир видит, что именно РФ отмалчивается и не дает никакого ответа, кроме новых ударов”.