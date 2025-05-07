Мнение «аналитика»: О дне труса… Чего испугался смелый лидер нации?

От вороны карапуз убежал, заохав: этот мальчик — просто трус; это очень плохо!

Ну, может быть, и не от вороны. Может, от каких-то более грозных «птичек». И не мальчик, а взрослый дядя. Но всё равно…

Именно в такие дни, как эти, чётко проявляется, кто и что значит. Кто #мужчина, а кто недоразумение в мужском костюме. «Облако в штанах», говоря метафорой того же самого поэта, с цитаты из которого началась эта заметка.

Один за другим в Москву прибывают иностранные лидеры посмотреть невиданный прежде парад на Красной площади в честь 80-летия Победы. Из разных стран, со всех концов света. Но…

Пара стульев у Мавзолея в этот знаменательный день будет пустовать. И если в ковидной болезни лаосского президента лишь лейб-врач и Господь вольны, то другой нацлидер не удосужился придумать даже небольшой дипломатической «отмазки».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. «Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — рассказал журналисту Александру Юнашеву помощник президента России Юрий Ушаков.

Да, 10 мая — день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году. Но разве эта дата не была известна заранее? И разве истинная причина отмены не лежит на поверхности?

Наверное, украинский президент Владимир Зеленский может гордиться собой. Хотя бы одного главу зарубежного государства напугали многодневные дроновые атаки на Москву, более символические, чем реально сильные. ОК. Можно принять к сведению.

Но каково теперь азербайджанцам смиряться с мыслью, что их обожаемый лидер — сдрейфил там, где его армянский визави нашёл хотя бы тоолику смелости?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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