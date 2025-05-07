Ученые нашли рыб, способных двигать челюстью из стороны в сторону
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С человеческой точки зрения способность двигать челюстью из стороны в сторону может не казаться удивительной. Но среди позвоночных животных, половина из которых — рыбы, это редкая способность.
У млекопитающих возможность двигать нижней челюстью не только вверх-вниз, но и в стороны позволяет пережевывать пищу перед проглатыванием. Это помогло стать доминирующими травоядными на суше.
Большинство видов рыб питаются добычей, свободноплавающей в воде, засасывая ее в рот. Но на рифах около половины видов рыб поедают водоросли или другие организмы, стационарно закрепленные на поверхности.
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naked-science.ru
Биолог Михалис Михалицис (Michalis Mihalitsis) использовал высокоскоростную видеосъемку для исследования процесса питания Zanclus cornutus (рыбы-идола, рогатого занкла). Он обнаружил, что Zanclus может двигать как верхней, так и нижней челюстью из стороны в сторону, что позволяет ей отрывать пищу от поверхности или проникать ртом в трещины.
Высокоскоростное видео с поворотом челюсти рыбы Zanclus cornutus / © Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2418982122
Компьютерная томография и анатомирование подтвердили, что верхняя и нижняя челюсти Zanclus способны на перемещение вбок. Эти движения слишком быстры, чтобы увидеть их невооруженным глазом.
Компьютерная томография Zanclus cornutus, использованная в исследовании / © Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2418982122
После ученые исследовали, как питаются близкородственные рыбе-идолу хирурговые — большое семейство, доминирующее среди травоядных на рифах. Хирурговые рыбы питаются, объедая «ковер» из водорослей на камнях и мертвых кораллах.
Исследователи выяснили, что хирурговые рыбы также могут двигать верхней челюстью вбок и это позволяет им откусывать пищу от поверхности. Кроме того, они способны срезать нити водорослей, застрявшие в зубах.
Высокоскоростное видео с поворотом челюсти хирурговой рыбы Acanthurus chirurgus / © Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2418982122
«Они захватывают ртом водоросли и двигают челюстями, чтобы оторвать их от поверхности», — пояснил Питер Уэйнрайт (Peter Wainwright), профессор кафедры эволюции и экологии Калифорнийского университета в Дэвисе.
Для Zanclus эта адаптация, похоже, связана с местом кормления (трещины и расщелины рифов), а для хирурговых рыб — с эффективностью питания. Такое движение челюстями позволяет этим рыбам быстро и эффективно питаться водорослями, растущими на камнях.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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