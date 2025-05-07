Предотвращен теракт против посольства Израиля в Лондоне, арестованы 5 иранцев

Службы безопасности Великобритании сообщают о предотвращенном теракте против посольства Израиля в Лондоне: группа иранцев, по подозрениям спецслужб, планировали совершить теракт в посольстве еврейского государства в Кенсингтоне.

Сотрудники антитеррористической полиции при поддержке спецназа задержали подозреваемых из опасения, что нападение неизбежно. Как пишет Eppress, власти распространили оперативное видео, на котором видно, как одного из подозреваемых выводят из дома в Рочдейле и укладывают на землю.

Скотленд-Ярд отказался подтвердить цель предполагаемого теракта.

Министр внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис призвал парламентариев “не заниматься спекуляциями по поводу предполагаемой целью террористического заговора. Он сообщил, что в выходные в нескольких местах были проведены две антитеррористические операции. “Это одни из крупнейших действий по противодействию угрозам государству и терроризму, которые мы наблюдали в последнее время”, – подчеркнул глава МВД.

Он сообщил, что в общей сложности были задержаны восемь мужчин. Пятеро из них подозреваются в подготовке теракта, все пятеро являются гражданами Ирана. Четверо из них остаются под стражей, пятый был освобожден под залог с рядом ограничений.