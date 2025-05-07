Рупор кремлевской пропаганды: США уступили хуситам

США вчера фактически слились с Йеменской войны, заключив сепаратное соглашение с хуситами.

США прекратят бомбардировки Йемена, а хуситы перестанут атаковать корабли и суда США в Красном море и у побережья Йемена. Что они начали делать после нападений США на Йемен. При этом хуситы сохраняют свободу для ударов по Израилю и по кораблям идущим в Израиль. Что они и делали до нападения США на Йемен. В Израиля по этому поводу вчера началась истерика, что мол Трамп никого не предупредил и слился с Йеменской войны, в то время, как ракеты и дроны из Йемена продоолжают прилетать по Израилю.

Фактически, США ничего существенного не добились. Суммарные потери за всю кампанию, начатую еще Байденом составили 2 F/А-18, 1 MQ-1 Grey Eagle и 22 MQ-9 Reaper, Не считая всего прочего, включая предположительно поврежденный авианосец.

Хуситы как продолжали лупить по Израилю в начале войны, так и продолжают. И будут продолжать. Сегодня командование хуситов еще раз cообщило, что разобравшись с амеркианскими агрессорами, они продолжат поддерживать палестинцев и наносить удары по сионистам с целью усилить морскую и воздушную блокаду Израиля. Бомбардировки США и сионистов их не пугают.

В целом, США при Трампе решили активизировать полузатухшую войну, потратили кучу денег на удары, не достигли ни одной из стратегических целей и позорно слились. Идея организовать сухопутное вторжение в Йемен также провалилась – саудиты наотрез отказались. Они то помнят, как их хуситы в свое время заимели дронами. А без саудитов, одни только эмиратчики новый раунд сухопутной войны не вывезут. Даже при поддержке авиации Израиля и США, нет никаких гарантий, что силы эмиратчиков и подконтрольных им сил южного переходного совета смогут взять Ходейду, о которую ранее уже ранее обламывали зубы.

В целом, хуситы уверенно выиграли этот раунд войны США и существенно повысили свой военно-политический престиж, еще раз показав, что на текущем этапе они являются наиболее толковыми из арабов в плане военного дела. Ставка на асимметричную войну против превосходящего противника в лице США, Британи и Израиля себя полностью оправдала. Ну а Трамп де-факто потерял лицо, хоть сейчас и пытается бравировать "успехами" в виде договоренностей с хуситами не стрелять по американским авианосцам. Вот уж где перемога так перемога.

В марте, кстати, исполнилось 10 лет с начала Йеменской войны, которая с небольшими паузами продолжается до сих пор.

Данная война отлично показывает, что одной только авиацией и ракетами выиграть войну практически невозможно – войны в подавляющем числе случаев выигрываются на земле. И в случае с хуситами – желающих с ними повоевать в йеменских горах не очень то и много.

Так что заслуженные фримены Ближнего Восткоа нагнули жадного барона Дональда Харконнена.

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Источник: Colonel Cassad

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