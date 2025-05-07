Мнение «аналитика»: О тревожном… Почему возрождается немецкий Рейх?

Немецкий административный суд принял знаковое решение. 8 и 9 мая 2025 года — в дни, когда весь мир отмечает 80-летие победы над нацизмом, — введён запрет на демонстрацию советских флагов у всех мемориалов в Берлине. Ранее это решение приняла берлинская полиция, теперь его «законность» подтвердил #суд.

И в самом деле, к чему напоминать немцам о том, кто штурмом взял Берлин в мае 1945 года и какого цвета флаги развевались над поверженным Рейхстагом?

А то как-то неудобно получается, что немецкие танки с крестами на бортах 80 лет спустя горят на Курской земле…

И это всё характерный штрих к сегодняшнему состоянию страны, где канцлером впервые стал внук нациста, причём совсем не рядового. Да, дед Фрица Мерца, мэр города Брилон Йозеф Поль Совиньи был членом НСДАП и обершарфюрером СА. Сейчас говорят, мол, «его заставили». Но в 1937 году газета «Sauerländer Zeitung» писала, что городской голова «всегда осуществлял свою деятельность в национал-социалистическом духе». Есть свидетельства, что Фриц Мерц если и не гордился своим нацистским дедушкой, то как минимум глубоко уважал его. За что подвергался критике от политических оппонентов.

Но это в прошлом. Сейчас никто даже не возмутился…

Ведь за 80 лет немцы окончательно избавились от чувства вины за уничтожение 28 млн советских людей, абсолютное большинство из которых были мирными гражданами.

И вы всё ещё сомневаетесь, что в Германии возрождается новый Рейх?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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