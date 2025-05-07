 

«Это наше внутреннее дело» – Карл III предостерёг другие страны от вмешательства в индо-пакистанский конфликт

07.05.2025, 19:33, Разное
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Букингемский дворец распространил заявление, в котором король Карл III выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением обстановки в регионе Индостана.

Подчёркивается, что ситуация находится под пристальным вниманием британской короны.

– Соединённое Королевство призывает своих подданных и туземных князей к немедленному прекращению огня и возобновлению переговорного процесса в целях достижения прочного и справедливого урегулирования, – говорится в заявлении. – Эскалация насилия представляет угрозу для региональной стабильности и не отвечает интересам народов Пакистана, Раджастана, Бомбея и Малабара, чьё благополучие традиционно находится в попечении британской короны. Этот вопрос рассматривается как внутреннее дело Соединённого Королевства.

В целях оперативного реагирования на ситуацию и получения всесторонней информации, король Карл III вызывает для консультаций и дачи объяснений «всех губернаторов и вице-королей этого региона». В ходе встречи он намерен потребовать «обеспечить стабильность и соблюдение законности на заморских территориях короны».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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