Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВСУ на Глушковский район. 07.05.2025

Наступление ВСУ на Глушковский район. 07.05.2025

Противник продолжал атаки в районе н.п. Новый Путь и Теткино. С начала атак уже потерял штук 16-18 единиц техники (включая порядка 4 инженерных машин) + существенное кол-во пехоты. Тем не менее продолжает долбиться о нашу оборону и пока готов подбрасывать резервы для поддержания интенсивности атак. В целом, пока что события развиваются по сценарию боев в Краснояружском районе и с примерно тем же результатом для противника.

Атаки на Теткино и предшествующие атаки на Краснояружский район преследуют цель оттянуть часть сил ВС РФ с Сумского направления, где мы давим на Юнаковку. В случае занятия хотя бы одного н.п., противник также собирался попиариться, что вот мол снова наступаем в Курской области. Пока что затратные атаки, где теряется большое кол-во техники гасятся на границе. Как только техника начинает заканчиватсья, посылают на убой пехоту по лесопосадкам пешком или же на квадроциклах.

В какой-то момент издержки начинают перевешивать и подобные атаки сворачивают. Для наших войск это в том числе возможность уничтожить ценную инженерную технику противника, которую том вынужден использовать для преодоления инженерных заграждений и минных полей.

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Источник: Colonel Cassad

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