Психологи исследовали восприятие драмы у школьников

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Психолого-педагогические исследования».

Понимание искусства – многогранная проблема, исследуемая во многих научных областях – от философии до психологии образования. Она требует особого внимания в контексте исследования проблем обучения литературе, ведь воспитание грамотного, чуткого читателя – одна из важнейших задач школы. Наряду с восприятием «словесного» уровня текста и интерпретацией логико-грамматических структур языка, понимание художественной литературы требует от младшего подростка применения более сложных читательских умений, позволяющих вступать в своеобразный диалог с автором, извлекать подтекст, формировать собственное отношение к прочитанному.

Передовые образовательные практики показывают, что глубинное понимание художественного текста невозможно без ориентации на родовое деление литературы, представленной эпическими, лирическими и драматическими текстами. Наиболее сложным родом для освоения школьниками является драма, что связано с рядом формально-содержательных особенностей, характерных для текстов этого типа: диалогической формой и, как следствие, отсутствием рассказчика, наличием так называемого рамочного текста (списка действующих лиц, заглавия, ремарок) и другими родовыми чертами, обусловленными сценической природой драмы.

Эти сложности, опосредующие вхождение юного читателя в мир драматического произведения, усугубляются тем, что ядро программы по литературе в основной школе составляют главным образом эпические и лирические произведения; обучение читательским умениям, необходимым для понимания драмы, осуществляется непоследовательно, без учета логики читательской деятельности.

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Поиск наиболее эффективных методов обучения невозможен без качественного психодиагностического инструментария, поэтому главной задачей исследователей стала разработка методики, направленной на диагностику понимания драматических произведений. Диагностическая процедура, предлагаемая исследователями, включала прочтение одноактной пьесы А.В. Вампилова «Свидание», обладающей ключевыми родовыми чертами драмы, и письменный ответ на вопросы.

Методика позволяла интегрально оценить понимание драматических текстов по четырем критериям: 1) Интерпретация паратекста (то есть рамочного текста); 2) Понимание эмоционального тона произведения; 3) «Воссоздание» образа героя; 4) Выявление авторской позиции. Уровень проявления каждого критерия – недостаточный, базовый или высокий – определялся в зависимости от глубины, полноты и адекватности интерпретации испытуемого, при этом высокому уровню понимания соответствовали ответы эталонной группы читателей, профессионально связанных с литературой и театром.

Результаты исследования показали, что большая часть школьников испытывает затруднения при интерпретации драматического текста. При этом уровень читательского развития младшего подростка может достигнуть уровня взрослого читателя-профессионала при определенных условиях, однако зачастую этот потенциал остается нераскрытым из-за сложившегося в практике преподавания литературы подхода. Результаты исследования могут быть использованы не только для оценки читательского развития детей, но и для теоретического осмысления общих закономерностей понимания текстов различных типов.

Работа проведена специалистами МГППУ — кандидатом психологических наук, доцентом кафедры педагогической психологии имени профессора В.А. Гуружапова Анной Адаскиной, совместно с Зарецкой Анной, аспирантом кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства».