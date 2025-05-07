Мнение: Про русофобскую классику и патриотическое аниме

Народ требует патриотического аниме, без насилия и жестокости, чтобы оно учило разумному, доброму и вечному. Цитирую (ссылка): «Отечественные мультики рассказывали детям о добре, дружбе, взаимовыручке, любви к природе и животным. Но многие зарубежные мультфильмы учат жестокости, в них много крови и насилия».

Как ясно из статьи, «детьми» тут называют подростков, а не дошкольников. Дошкольники смотрят круглых Смешариков и шкодливую Mашу, и до этого момента всё в порядке, но дальше ребёнок идёт в школу, где ему объясняют, как скачать с торрентов «Токийского гуля» или «Евангелион». Как итог, «в России пора создавать свой контент для подростковой аудитории, уверены эксперты анимации».

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Производство аниме — не та отрасль, где можно работать «по знакомству». Обычно мысль чиновников идёт в таких случаях примерно по следующему маршруту: «а вон те ребята из рекламного агентства, которые родственники Лупкина, и которые нам патриотические плакаты к празднику делали, давайте у них спросим, может, они и аниме тоже нарисуют?». Нет, не нарисуют. Точнее, нарисуют, но потом поднимется большой скандал, так как тему «патриотического аниме» публика любит, а качество подобного продукта от случайных людей будет крайне низким.

Если государство хочет получить патриотическое аниме, ему надо работать с художниками, которые уже что-то делают и без государства, на собственные деньги. Например, устраивать конкурсы, и выдавать призы тем, кто делает аниме в угодном государству ключе.

2. Теоретически государство может также вкладываться в создание экосистемы для производства аниме. Например, взять какой-нибудь заброшенный завод в Петербурге и создать на его основе экономическую зону для анимешников — бесплатные офисы для студий, льготный прокат мебели и компьютерной техники, налог в 1% и прочее приятное, вплоть до магазинов атрибутики и красивых косплейщиц.

К сожалению, на практике успешных проектов такого рода я не видел, и я сомневаюсь, что тут у государства что-то может получиться. У эксцентричного миллиардера — фаната аниме — да, возможно (хотя тоже не факт). У чиновников, далёких от мира аниме — навряд ли. Для создания живого сообщества нужен особый подход, который принципиально противоречит обычной бюрократической иерархии.

3. Было бы неплохо посоветоваться с психологами и педагогами, чтобы определиться, что такое хорошо, а что такое плохо. Открываем, к примеру, программу по литературе за 7-й класс:

— Гоголь. «Тарас Бульба» (натуралистическая жестокость, антисемитизм);

— Некрасов. «Железная дорога» (русофобия, разжигание классовой розни);

— Салтыков-Щедрин. Две сказки на выбор (русофобия, разжигание классовой розни);

— Горький. «Старуха Изергиль» (жестокость, пропаганда суицида, романтический нигилизм, босяцкая мораль. Чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка).

Это я не выбирал ужасы — просто взял из списка первые попавшиеся сюжеты, которые более-менее помню. В рекомендованных фильмах для школьников жестокости также хватает с перехлёстом — много фильмов о Великой Отечественной, много фильмов о Гражданской (с крайне сомнительными героями и ещё более сомнительной моралью). Есть также «Андрей Рублёв» Тарковского, который даже в СССР ругали за мрачность, излишний натурализм и, как тогда выражались, «антипатриотизм» (ссылка).

Неужели в книгах и фильмах из школьной программы какая-то кошерная жестокость, там она школьникам только на пользу идёт? Герои классики убивают, пытают и творят прочие ужасы, но мягко, по-доброму, с душой? Если так было бы неплохо объяснить, почему стрельба из лазера по огромным инопланетянам — это недопустимое насилие, а издевательства над людьми и животными у классиков — это признак серьёзного произведения, которое поднимает важные вопросы и заставляет подростка задуматься о жизни, морали, судьбе человека, вырасти над собой. Напомню, ни один аниме иллюстратор ради красивого кадра корову заживо не сжигал. Про советских режиссёров, к сожалению, этого сказать нельзя…

Лично я готов выслушать аргументы обоих сторон: и тех, кто считает знакомство с насилием важной частью воспитательного процесса, и тех, кто считает правильным ограждать незрелые умы от этой стороны реальной жизни. Однако я вижу явное лукавство во фразах типа «ну вы же понимаете, что в аниме жестокость и насилие, это надо запрещать».

Нет, я не понимаю. Сформулируйте сначала внятные педагогические установки: что можно школьникам показывать, что нельзя. Потом будем обсуждать.