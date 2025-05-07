 

СМИ: комиссия по борьбе с лженаукой РАН систематически отказывает во вступлении козерогам

07.05.2025, 17:53, Разное
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Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, как утверждают в астрологическом сообществе, систематически отказывает представителям зодиакального созвездия Козерога во вступлении в ряды комиссии.

В комиссии уверены, что козероги обладают патологическим дефицитом критического мышления и поэтому более склонны к вере в лженаучные теории – отсюда и политика исключения представителей этого знака зодиака. Однако, как заявил глава комиссии, академик Петров, дискриминация «не тотальна», ведь козероги, родившиеся в високосный год, а также представители соционического типа Штирлиц, давно и успешно работают в комиссии.

– Мы не фанатики, – заявил Петров. – Мы понимаем, что гороскоп – это всего лишь статистика, а статистика, как известно, показывает лишь общие тенденции, но не определяет судьбу каждого отдельного человека. В високосный год на козерогов, видимо, влияет совокупность астрономических факторов, нивелирующих их склонность к лженауке. Что же касается Штирлицев, то их ярко выраженная логика и системность мышления, определяемые соционическим типом, позволяют им оставаться критически настроенными даже перед лицом самых убедительных псевдонаучных аргументов. Они – наши лучшие борцы с мракобесием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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