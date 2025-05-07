Проектор Samsung Premiere 5 может играть роль настольного тачскрина

В январе на CES компания Samsung представила концепт компактного трехлазерного ультракороткофокусного проектора с функцией сенсорного взаимодействия под названием Premiere 5. А недавно новинка была официально анонсирована на родине компании. Устройство, оснащенное инфракрасной камерой и ИК-лазерным модулем, способно отслеживать до десяти одновременных касаний на поверхности проекции, что открывает возможности для работы с интерактивным контентом, таким как игры или образовательные программы.

В режиме стандартного проецирования Premiere 5 является компактным UST-проектором с тремя лазерными источниками света (красный, зеленый и синий) яркостью 560 люменов по стандарту ISO. Технология Vision Booster автоматически регулирует цвет, контрастность и яркость в зависимости от условий освещения, гарантируя четкое изображение даже при ярком окружении. Проектор работает на базе операционной системы Tizen OS с поддержкой TV Plus и AirPlay. Premiere 5 охватывает 154 % цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает HDR+ и HLG, а также обладает динамической контрастностью 450 000:1.

Для геймеров доступен Samsung Gaming Hub, режим AI Auto для быстрой оптимизации, возможность «растягивания» экрана до соотношения сторон 32:9 и функция Dynamic Black для улучшения детализации теней. Premiere 5 способен проецировать изображения в формате 1080p на экраны диагональю до 100 дюймов. Система из двух динамиков мощностью 10 Вт обеспечивает 360-градусный звук с эффектом Atmos. Уникальной особенностью является Bluetooth-пульт с солнечной батареей для подзарядки встроенного аккумулятора, также здесь присутствует порт USB-C для быстрой зарядки.

Новинка уже поступила в продажу в Южной Корее по цене 1280 долларов США. Появление на рынках Америки и Европы ожидается в ближайшее время.

Источник — Samsung Premiere 5