Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейская РСЗО M1991 в зоне СВО

Северокорейская 240мм РСЗО M1991 где-то в зоне СВО.

Можно отметить, что направляющие уже прикрыты решетками.

После того, как участие войск КНДР в освобождении Курской области признано официально, теперь такие видео будут появляться почаще. Спасибо северокорейским товарищам.

На фото ниже. одно из главных богатств Северной Кореи – большие запасы и огромные объемы производства артиллерийских боеприпасов.

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Источник: Colonel Cassad

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