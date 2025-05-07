Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейская РСЗО M1991 в зоне СВО
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Северокорейская 240мм РСЗО M1991 где-то в зоне СВО.
Можно отметить, что направляющие уже прикрыты решетками.
После того, как участие войск КНДР в освобождении Курской области признано официально, теперь такие видео будут появляться почаще. Спасибо северокорейским товарищам.
На фото ниже. одно из главных богатств Северной Кореи – большие запасы и огромные объемы производства артиллерийских боеприпасов.
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Источник: Colonel Cassad
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