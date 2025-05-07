«Послушайте, кому не плевать?» Директор спецдепартамента ООН по индо-пакистанскому конфликту отказался прерывать свой отпуск

Директор специального департамента ООН по примирению сторон в индо-пакистанском конфликте Роберт О’Нил отказался прерывать свой отпуск из-за обострения ситуации – он заявил, что «всем плевать на эти вспышки, которые всё равно будут происходить раз в 5 или 10 лет».

О’Нил сейчас пребывает в круизе на своей личной яхте, поэтому связь с ним появляется лишь эпизодически. Когда к дипломату всё-таки дозвонились и сообщили последние новости, он не высказал к ним никакого интереса.

«Послушайте, кому не плевать на это? Всем плевать. Почему вы решили, что я должен прерывать отпуск? Вы считаете, что мне больше всех нужен мир, больше чем индийцам и пакистанцам? Это несерьёзно. Меня сейчас интересуют рыбалка, навигация и журналы. А то, о чём вы говорите, мне неинтересно, по крайней мере сейчас», – сказал он корреспонденту Associated Press.

Дозвонившемуся позже журналисту Bloomberg О’Нил посоветовал: «Найдите моего заместителя или ещё кого-нибудь, и рассказывайте всё это ему. Или найдите себе хорошую работу, чтобы вас не тревожила вся эта чепуха». После этого директор департамента отключил телефон.

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