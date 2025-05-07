Мнение: Азиатские тоннели для русской торговли

Иран продолжает попытки построить подводный туннель к арабам. В прошлом году шли переговоры с Катаром (ссылка), а теперь обсуждают тоннель из Ирана в ОАЭ (ссылка).

Бюджеты на строительство нужны большие, но всё должно окупиться, так как речь идёт о сегменте огромного торгового пути из Петербурга в Кейптаун, то есть из русской Европы к южной оконечности Африки. Использовать тоннель для торговли будет не столько Иран, сколько все страны БРИКС.

Особенно интересны подобные проекты для России, так как мы не дружим с Западом, из-за чего морская торговля нам менее удобна, чем сухопутная. Сухопутные маршруты торговли с Африкой и Азией нам очень нужны.

Ещё один тоннель России предлагает реконструировать Афганистан — речь идёт про старый советский тоннель, который связывает южную и северную части эмирата, и который находится сейчас в плачевном состоянии. Также Россия планирует продолжить в том же регионе Трансафганскую железнодорожную магистраль (ссылка).

Напомню, Афганистан называют не только «кладбищем империй», но и «ключом от Евразии». Не имея выхода к морю, Афганистан граничит с несколькими важными странами Азии, открывая тем самым важные возможности для торговли. Конкретно для России огромный стратегический интерес представляют два южных соседа Афганистана — Пакистан и Индия.

Долгосрочный план примерно такой. Из России грузы идут в Казахстан, потом в Узбекистан, потом в Афганистан. Из Афганистана — в Пакистан или в Индию. Обратно — в том же порядке.

Особенно интересно будет проложить по этому маршруту газопровод. Прямо сейчас это невозможно — местность неудобная — но если отстроить железные и автомобильные дороги в достаточном количестве, думаю, вполне реально будет проложить параллельно с ними и газовую трубу. Такая труба станет весомейшим аргументом в наших традиционных спорах с Китаем по поводу цены на русский газ.