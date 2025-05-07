 

Мнение: Азиатские тоннели для русской торговли

07.05.2025, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иран продолжает попытки построить подводный туннель к арабам. В прошлом году шли переговоры с Катаром (ссылка), а теперь обсуждают тоннель из Ирана в ОАЭ (ссылка).

Бюджеты на строительство нужны большие, но всё должно окупиться, так как речь идёт о сегменте огромного торгового пути из Петербурга в Кейптаун, то есть из русской Европы к южной оконечности Африки. Использовать тоннель для торговли будет не столько Иран, сколько все страны БРИКС.

Особенно интересны подобные проекты для России, так как мы не дружим с Западом, из-за чего морская торговля нам менее удобна, чем сухопутная. Сухопутные маршруты торговли с Африкой и Азией нам очень нужны.

Ещё один тоннель России предлагает реконструировать Афганистан — речь идёт про старый советский тоннель, который связывает южную и северную части эмирата, и который находится сейчас в плачевном состоянии. Также Россия планирует продолжить в том же регионе Трансафганскую железнодорожную магистраль (ссылка).

Напомню, Афганистан называют не только «кладбищем империй», но и «ключом от Евразии». Не имея выхода к морю, Афганистан граничит с несколькими важными странами Азии, открывая тем самым важные возможности для торговли. Конкретно для России огромный стратегический интерес представляют два южных соседа Афганистана — Пакистан и Индия.

Долгосрочный план примерно такой. Из России грузы идут в Казахстан, потом в Узбекистан, потом в Афганистан. Из Афганистана — в Пакистан или в Индию. Обратно — в том же порядке.

Особенно интересно будет проложить по этому маршруту газопровод. Прямо сейчас это невозможно — местность неудобная — но если отстроить железные и автомобильные дороги в достаточном количестве, думаю, вполне реально будет проложить параллельно с ними и газовую трубу. Такая труба станет весомейшим аргументом в наших традиционных спорах с Китаем по поводу цены на русский газ.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Мнение: Мало празднуем победу

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Очко Украины ушло в зрительный зал

08.05 / Мнение «аналитика»: О тройном триумфе Трампа… Вот кто реально мастер многоходовок?

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Национальная казахстанская разработка”

08.05 / Мнение «аналитика»: О добровольной кабале… Чего ради?

08.05 / Казанского аспиранта, написавшего статью без использования нейросетей, отправили на опыты в Институт мозга

08.05 / Мнение «аналитика»: О горячем парне из Суоми… Что за дичь происходит с Финляндией?

08.05 / Мнение: Что не так в «Железной дороге» Николая Некрасова

08.05 / Личное: “Дисбаланс с ее плюсом?”

08.05 / Мнение: Потрясение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика