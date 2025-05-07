Рупор кремлевской пропаганды: Индо-пакистанский инцидент
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По Индии и Пакистану.
1. Пакистан заявил о 24 убитых гражданских и 46 раненых в результате индийских ударов. Также заявлено о повреждении двух мечетей и электростанции. Индия заявила, что уничтожила 70 террористов.
2. Индия признала 3 потерянных самолета – 2 "Рафаля" и 1 "Мираж". Потери еще 2 самолетов и 1 вертолета пока отрицают.
3. Пакистан заявил, что готов свернуть боевые действия, если Индия прекратит эскалацию.
4. На дипломатическом уровне все призывают Индию и Пакистан сворачиваться.
5. Все ночь в Кашмире на границе шли бои с применением артиллерии, дронов, минометов и ПТРК. Точные потери сторон неизвестны.
По идее, сейчас стороны должны дострелять, то что хотели, потому объявить о своих победах и постепенно снизить градус эскалации, "добившись желаемых целей". Пока что не похоже, что Индия и Пакистан хотят тотальной войны. Наоборот, действия пока что указывают на желание ограниченной эскалации, которая даст сохранить лицо.
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Источник: Colonel Cassad
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