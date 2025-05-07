В Ватикане начинаются выборы 267-го Папы Римского

В среду, 7 мая, первый день конклава в Ватикане – закрытых выборов 267-го Папы Римского. Он начался с торжественной мессы pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра.

Богослужение началось с прохода кардиналов, облаченных в традиционные одеяния красного цвета, через центральный неф базилики.

Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 133, имеющих право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол.

После обеда 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца, а затем с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где “князья церкви” принесут присягу и, в частности, поклянутся “соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика”.

Голосование в Сикстинской капелле начнется вечером 7 мая, в обстановке секретности и изоляции кардиналов.

Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Каждый день будут проводиться по четыре голосования – до тех пор, пока Папа Римский не будет избран. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви традиционно извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.

266-й Папа Римский Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года, был похоронен 26 апреля.